Vladimiro Selva (AASLP): "Non è accettabile che un Segretario di Stato faccia false affermazioni a mezzo stampa"

Nella sua ultima replica Stefano Canti, Segretario di Stato per il Territorio, afferma il falso. Per argomentare un maldestro tentativo di gettare discredito su chi lo critica, scrive infatti che il contratto per la fornitura degli asfalti, “è stato sottoscritto dall’ex direttore f.f. dell’Azienda autonoma di Stato per i lavori pubblici e facente parte del gruppo consiliare di Libera.” Tale falsa affermazione, preceduta da una sua considerazione sul fatto che i prezzi di fornitura sarebbero “troppo alti”, lascia intendere responsabilità del sottoscritto nella definizione di tali prezzi, a suo giudizio, appunto, troppo alti. Il Segretario sa (o almeno dovrebbe sapere) che quei contratti - necessari per far operare le squadre dell’AASLP e non fermare i cantieri - sono stati firmati mesi dopo il rientro del Direttore titolare. Sa (o almeno dovrebbe sapere) che a norma di statuto non è il Direttore a firmare i contratti, bensì il Presidente del CdA. Sa (o almeno dovrebbe sapere) che ci sono organi di controllo sulle procedure di gara e che le gare a ribasso sono assegnate all’impresa che fa il maggior sconto su prezzi definiti in fase di emissione dal settore di competenza e approvati dal CdA Nello stesso capoverso della sopra menzionata replica e con il medesimo fine della falsa affermazione poc’anzi trattata (gettare discredito su chi lo critica), il Segretario dice poi una mezza verità e afferma che un membro del CdA, quello indicato da Libera, non ha dichiarato “di essere socio dell’impresa a cui sono state aggiudicate le gare di appalto per le manutenzioni stradali”, lasciando intendere che lo stesso abbia agito in conflitto di interessi. Al riguardo, nei 3 mesi in cui sono stato Direttore dell’AASLP, illazioni analoghe erano state già fatte, per cui mi ero preoccupato di verificarne la fondatezza. E’ emerso che il membro del CdA in questione, nel momento in cui si è insediato nel CdA (febbraio 2021) possedeva una partecipazione (12%) in un’impresa operante nel settore. Tale partecipazione nel luglio 2021 è stata alienata a favore degli attuali proprietari. E dove sta la mezza verità? Nel fatto che, sebbene sia vero che a quell’impresa dopo l’ingresso della nuova compagine proprietaria siano stati aggiudicati svariati lavori, nei mesi in cui il conflitto d’interessi poteva effettivamente sussistere (febbraio/luglio 2021), il CdA dell’AASLP non ha deliberato alcuna assegnazione di lavori a quell’impresa e il membro del CdA in questione non ha partecipato ad alcuna deliberazioni di assegnazione ad un’impresa di cui possedeva delle quote societarie, come invece vorrebbe far intendere nel suo articolo il Segretario. Peraltro, sul sito dell’AASLP le deliberazioni sono pubblicate e chiunque può accertare quanto ho sopra riportato. Invito quindi il Segretario Canti: in generale, ad argomentare le proprie posizioni e opinioni con fatti corrispondenti alla verità; e nel caso specifico, a fare una pubblica smentita rispetto a quanto falsamente e/o tendenziosamente affermato nel sopra menzionato articolo. E’ evidente, infatti, che sebbene il fine fosse quello di gettare discredito su un partito politico, fornendo false e tendenziose informazioni sull’operato delle persone, inevitabilmente tale discredito finisce per riguardare in modo inaccettabile le stesse.

c.s. Vladimiro Selva, già Direttore dell’AASLP per sostituzione del titolare nei mesi gennaio – marzo 2023