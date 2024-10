L'appello di Avsi dal Libano: «Non dimenticateci»

1,2 milioni di sfollati, 2.000 morti, 9.000 feriti

Al via una raccolta fondi in favore degli sfollati del Libano

“Ad oggi si parla di 1,2 milioni di sfollati, 2.000 morti, 9.000 feriti. Numeri dietro i quali ci sono volti, ci sono persone che, una mattina come tante altre, si sono svegliate e hanno dovuto abbandonare la casa in cui per anni avevano costruito la loro vita, la loro famiglia. ‘Mamma, ho paura di non poter tornare più nella nostra casa’, ha detto il figlio di una nostra collega sfollata: non sono solo parole, sono paure che gravano come macigni sull'anima e strappano via ogni certezza, lasciando un vuoto profondo. Paure difficili da affrontare da soli, specialmente per chi ha perso tutto. Per questo, nei 50 rifugi in cui operiamo, forniamo cibo, kit igienici e materassi, ma portiamo anche conforto, sostegno psicosociale ai bambini, i più vulnerabili in questa tragedia. Abbiamo attivato linee telefoniche con psicologi pronti ad ascoltare i traumi vissuti in questi giorni terribili e organizziamo attività ricreative per cercare di ridare un po' di sollievo a questi bambini, che convivono con paura e incertezza”. (Testimonianza resa da Francesca Lazzari, rappresentante AVSI in Libano, su Rai news 24) Grazie al prezioso sostegno di persone che hanno scelto di farsi vicine a chi sta vivendo momenti di grande sofferenza, la Fondazione AVSI, che in Libano opera dal 1996 e che dal 7 ottobre dello scorso anno ha intensificato i suoi sforzi, attraverso i suoi operatori sul campo è riuscita a portare aiuto a oltre 13 mila persone. Tuttavia il peggio non è ancora passato e le condizioni igieniche precarie stanno già facendo emergere i primi casi di scabbia. C’è bisogno di continuare ad agire, per evitare che questa diventi una immane tragedia. Nella consapevolezza che ogni gesto può portare speranza a chi ha perso tutto e ridare forza a chi non ne ha più, AVSI San Marino promuove una campagna raccolta fondi in favore della popolazione sfollata del Libano. I contributi potranno essere versati mediante bonifico utilizzando uno dei seguenti c/c bancari e specificando nella causale “per gli sfollati del Libano”:

Cassa di Risparmio IBAN SM42L0606709808 000080101391

Banca di San Marino IBAN SM51G0854009800000060127436

Banca Agricola Commerciale IBAN SM66S0303409800000060104846

C.s. AVSI San Marino