Caos bollette, Libera replica alla maggioranza: "Costretti a difendere Lonfernini pur di mantenere la poltrona"

Caos bollette, Libera replica alla maggioranza: "Costretti a difendere Lonfernini pur di mantenere la poltrona".

Non si placano i botta e risposta sul caos bollette. Dopo la nota della maggioranza del 31 marzo, Libera parla di un comunicato "più delirante delle prese di posizione" del Governo. L'Azienda dei servizi, rimarca Libera, "ha sempre prodotto utili prima dello sciagurato avvento" di questo esecutivo. La forza politica chiede il perché non si sia ancora "fatta chiarezza su dove siano finite le risorse incamerate dal rimborso mensile derivante dal contratto a prezzo fisso stipulato dall’Aass" e il perché non siano stati previsti "aiuti per famiglie e imprese". La maggioranza - attacca Libera - è costretta a difendere Lonfernini, nonostante informalmente tutti lo abbiano scaricato, pur di difendere la poltrona". "La paura di non essere rieletti - sostiene il partito - è il vero motivo del comunicato della maggioranza".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: