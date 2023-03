Bollette, la maggioranza si difende dalle critiche e attacca Libera: "Hanno usato l'AASS come bancomat"

Inaccettabili strumentalizzazioni politiche sulla ri-emissione delle fatture del gas. In un comunicato la maggioranza fa quadrato attorno al Segretario Lonfernini, ricorda i passaggi tecnici e normativi che hanno permesso “di porre rimedio- scrivono- ad errore che poteva gravare fortemente sulla popolazione. “Abbiamo attivato interventi per risolvere il problema, controlli approfonditi, incentivando l'utilizzo di tutti quegli strumenti che prevengono la lettura presunta delle bollette” La maggioranza infine replica a Libera: "Negli anni di loro gestione, hanno utilizzato l’AASS come bancomat prosciugando le risorse che oggi si sarebbero potute utilizzare per investimenti mirati".