“Democrazia e Libertà”: presentato nome e logo della coalizione Dc-Ar

Nel servizio le interviste a Gian Carlo Venturini (segretario Pdcs) e Rossano Fabbri (Alleanza Riformista)

Si chiamerà “Democrazia e Libertà” la coalizione con, all'interno, Pdcs e Alleanza Riformista. Nel logo il Monte Titano stilizzato, con le tre vette, insieme a quattro stelle, una per ogni forza politica: oltre alla Dc, ci sono infatti Noi Sammarinesi, Mis ed Elego che compongono la lista di Ar.

Si fortifica, dunque, un'intesa che parte dall'esperienza politica dell'ultima legislatura e guarda al futuro del Paese. Al centro il programma: accordo di associazione con l'Ue da portare a termine, sanità, interventi a favore della famiglia e di chi è in difficoltà sono alcuni dei temi. Quattro i capisaldi: istituzioni, economia, sociale e ambiente.

"Dobbiamo lavorare in continuità - spiega il segretario Pdcs, Gian Carlo Venturini - con l'attuazione dell'accordo e sui temi importanti per San Marino e per i cittadini. La condivisione l'abbiamo trovata con Ar ed estesa ad altre forze politiche che facevano parte della maggioranza, come Psd e Motus Liberi, con i quali continua il confronto. Anche con Libera abbiamo avuto incontri programmatici". Il dialogo rimarrà quindi aperto anche subito dopo il voto, se ci sarà sintonia sulle cose da fare per il Paese perché, sottolinea il partito, “la prossima legislatura necessiterà di ampia condivisione”. "La presenza qualificata dei nostri rappresentanti - prosegue Venturini - è importante. Questo non vuol dire che in passato non sia avvenuto, ma si tratta di un auspicio per la nuova tornata elettorale".

L'intesa tra Dc e Ar si basa su “valori e principi” comuni, sottolinea Alleanza Riformista che esprime il desiderio di “tornare ad essere comunità”. Elego invita a proseguire con le riforme, in particolare sul fronte della salute e del supporto alle fasce deboli. Entrambi gli alleati rivendicano di aver riportato il Paese alla “normalità” dopo l'esperienza di Adesso.sm. "Siamo molto concentrati sulle fasce di popolazione che soffrono - spiega Rossano Fabbri, Alleanza Riformista - e su ciò che occorre per tornare a un clima costruttivo per portare tutti ad affrontare il futuro con grande speranza".

