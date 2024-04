Libera e Psd verso la coalizione? Sul piatto priorità del programma e questione morale

Questo matrimonio s'ha da fare? È il giorno della verità. In un Direttivo molto partecipato, Libera ha posto sul tavolo il nodo della coalizione col Psd, passaggio definito “decisivo” per proporre una svolta verso il cambiamento del paese. Al di là dei mal di pancia dovuti alle recenti divergenze con l'alleato, è prevalso il valore del progetto, che il partito intende portare avanti. Dirimente l'incontro fissato in queste ore con i vertici di Via Rovellino, a cui Libera sottoporrà punti ritenuti fondamentali: le priorità del programma di coalizione e il rapporto strategico tra le liste che la compongono, a partire dalla questione morale. Secondo indiscrezioni pare infatti sia stato chiesto al partito di via Rovellino di prendere le distanze da chi è imputato direttamente in atti giudiziari gravi, tanto che le due liste di candidati saranno sottoposte a verifica. Ciacci e i suoi avrebbero anche messo in chiaro di non gradire richieste su eventuali incarichi di governo. Condizioni che, se accettate, daranno il via ad una coalizione insieme.