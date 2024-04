Il 9 giugno si vota a San Marino: cosa c'è da sapere

In lontananza Palazzo Pubblico

Imminente la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste, entro le 12 di martedì 30 aprile. Entro questa data occorre presentare liste dei candidati e dichiarazioni di costituzione di coalizione e programmi di governo. Dal giorno successivo la Commissione Elettorale si riunirà per valutarne l'ammissibilità.



Entro il 4 maggio – dovrà essere presentata, presso l'Ufficio di Stato Civile - Servizi Demografici ed Elettorali, sia da parte di ciascuna lista non coalizzata che delle coalizioni di lista, la dichiarazione di volere partecipare o meno alla eventuale fase di negoziazione prevista dalle recenti modifiche alla legge elettorale, requisito indispensabile per l’ammissione alla consultazione elettorale del prossimo 9 giugno. Entro il 10 maggio (la riunione è fissata per l'8) la verifica da parte della Commissione Elettorale delle liste dei candidati e di eventuali dichiarazioni di costituzione di coalizione, nonché delle dichiarazioni per la fase di negoziazione.

La campagna elettorale si aprirà il 20 maggio alle 14. Per l'informazione alla cittadinanza su liste e coalizioni il Congresso di Stato, con una delibera, ha autorizzato 250mila euro per la diffusione cartacea e digitale, confronti e dibattiti nei Castelli e nelle principali sedi consolari. In occasione delle elezioni ci sarà il trasporto pubblico gratuito, da prenotare entro il 7 giugno, l'ammissione al voto domiciliare entro 27 maggio. Per quel che riguarda invece il voto assistito bisognerà nei giorni precedenti rivolgersi al proprio medico; in caso di forza maggiore sarà comunque possibile, il giorno stesso delle votazione, chiamare un numero preposto del dipartimento ospedaliero.