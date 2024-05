Repubblica Futura presenta le priorità in 9 punti

La serata di Repubblica Futura

Platea numerosa, come numerosi sono stati gli interventi degli esponenti di Repubblica Futura e di Area Democratica che correrà insieme alle prossime elezioni. Sul tavolo le priorità, rispetto alle quali la coordinatrice Mara Valentini ricorda l'impegno nel "costruire una proposta credibile e autorevole per il Paese".

Accordo di Associazione, da visionare e diffonderne i contenuti a tutta la popolazione. Casa, aumentando gli alloggi per facilitare acquisti e affitti. Servizi finanziari, che si vogliono innovativi, con la riduzione degli oneri per i mutui. Sviluppo, che sia sostenibile, alla ricerca di nicchie di mercato e nuove idee per rilanciare gli investimenti. Debito pubblico, verso la riduzione di quello estero sostituendolo con quello interno. Senza dimenticare i giovani, è ampio il capitolo dedicato al welfare. Sanità, migliorando i servizi offerti dall'ISS, a partire dal potenziamento della medicina di base. Famiglie, con il sostegno alla natalità e nuovi equilibri tra tempi di vita e lavoro, ma anche politiche di contrasto alla povertà e per la disabilità. Terza età, ancora, con nuovi servizi e politiche per l'invecchiamento attivo.

Guarda alla campagna elettorale il Presidente Roberto Giorgetti: nel dire grazie ai 43 candidati e a quanti la stiano preparando, denuncia però il silenzio imposto alla pubblicazione dei nomi della squadra in lista fino al 20 maggio. Torna sulla legge elettorale, impegnandosi per il suo superamento e riforma perché – dice - “il cittadino deve conoscere chi si impegna a governare e con quale programma, prima del voto”. Non manca, infine, l'accusa ad un sito web estero di fare “disinformazione verso RF, i suoi esponenti, attuali e passati".