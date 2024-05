Congresso di Stato: occhi puntati su situazione Rtv e Accordo di associazione all'Ue

Il Segretario all'Informazione Teodoro Lonfernini ha dato conto dei recenti incontri a Roma con i vertici Rai dai quali è emersa - dice - totale condivisione degli obiettivi: da un lato il contenimento dei costi del socio italiano verso l'emittente sammarinese e dall'altro l'impegno del Governo, seppur in ordinaria amministrazione, a portare una delibera per predisporre un contributo straordinario, probabilmente in assestamento di bilancio, per coprire parte delle perdite. Ora che il Cda ha approvato la proposta di bilancio 2023 - spiega -, e che sarà adottato in Assemblea dei Soci a fine maggio, occorre mettere in sicurezza anche il 2024. Grazie al contenimento della spesa e agli interventi di riorganizzazione previsti - sostiene - ci si avvicinerà al pareggio nell'anno in corso, senza toccare dipendenti e collaboratori. Più avanti si può pensare ad un patto di solidarietà".

Dal Segretario agli Esteri Luca Beccari il resoconto della missione di ieri a Bruxelles: "nessuna marcia indietro - fa sapere -, in Commissione Ue è stato licenziato definitivamente il testo dell'accordo di associazione e questo è un passo molto importante. Ora la palla passa al Consiglio europeo per il mandato alla Commissione per la firma, indicata entro l'autunno. Ci sono - specifica - tutte le condizioni per l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2025". "In base alle tempiste valutate ieri c'è questa concreta possibilità - riferisce poi ai nostri microfoni - perché se arriverà la firma in autunno e riusciremo ad arrivare anche a ratifica a San Marino, ci sono le condizioni per avere, anche nelle more della ratifica europea, la provvisoria esecutività già dal 1° gennaio 2025, che ovviamente è una facoltà che l'accordo prevede e che secondo me va sfruttata per poter beneficiare immediatamente di quello che l'accordo rappresenta. Però ovviamente prima bisogna firmare".

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari