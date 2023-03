Caos bollette, Rf all'attacco: "Dal Governo dilettantismo a tutti i livelli" Il partito insiste sulla necessità di misure di sostegno agli utenti e rivendica impegno, nei mesi scorsi, nell'aver proposto soluzioni

Sulle bollette c'è stato un “dilettantismo a tutti i livelli”. E' un attacco senza metti termini quello di Repubblica Futura che, dopo l'annullamento delle fatture, chiede conto al Governo delle nuove modalità di emissione annunciate. “Invece tutto tace”, rimarca il partito che parla di una situazione che andava prevenuta. E mette in guardia i cittadini sull'eventuale accumulo di somme da pagare.

Rf torna poi sulla presunta vendita del contratto finanziario swap per il gas. E si sofferma sul comunicato della Segreteria al Lavoro che affermava di aver chiesto all'AASS di predisporre sconti a famiglie a basso reddito e consumatori “responsabili”. “L'Azienda non può decidere chi aiutare - insiste Repubblica futura - perché è lo Stato a dover stabilire i parametri”. Il partito rivendica senso di responsabilità e impegno, in questi mesi, nel cercare di proporre soluzioni per sostenere chi si trova in difficoltà e fa riferimento a "responsabilità diffuse" nell'esecutivo sulla questione bollette.

Poi un passaggio dedicato al rapporto sul monitoraggio del Consiglio d'Europa. Dalla maggioranza “toni trionfalistici”, afferma Nicola Renzi, ma “ci sono vari spunti di preoccupazione, anche sul fronte della libertà di stampa”.

Nel servizio le dichiarazioni di Andrea Zafferani e Nicola Renzi (Repubblica Futura)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: