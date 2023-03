CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Capitani Reggenti: convocata la sessione per la nomina In aula da lunedì 13 a venerdì 17 marzo. In seconda lettura la legge sugli E-Sport. Andrea Zafferani di RF si dimette da "Antimafia" e "Gruppo Interparlamentare"

Fissata per la prossima settimana la sessione del Consiglio Grande e Generale con l'elezione dei Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile-1° ottobre. I lavori cominciano lunedì 13 marzo nel pomeriggio ma l'elezione dei Capitani Reggenti è fissata per venerdì 17 alle 17,30. Rete ha già ufficialmente designato Adele Tonnini per il prestigioso incarico mentre il Pdcs ufficializzerà il suo candidato entro la settimana.

Arriva in aula per l'approvazione definitiva la Legge sugli E-Sport, mentre in prima lettura verrà esaminato il pdl sulla prevenzione degli incendi. Tra le nomine torna Consiglio, dopo il rinvio della precedente seduta, quella per un posto nel Consiglio Direttivo di Banca Centrale, per subentrare a Giacomo Volpinari. Prevista inoltre la sostituzione di Andrea Zafferani sia nella “Commissione Antimafia” che nel Gruppo Nazionale Interparlamentare, dopo le dimissioni del consigliere di RF da entrambi gli organismi. In esame anche 7 istanze d'Arengo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: