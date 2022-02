Ciavatta presenta la sanità del futuro: accademia internazionale su robotica chirurgica, genomica e nuovo ospedale In conferenza stampa il Segretario Lonfernini torna sulla lettera di Mattarella alla Reggenza

Il Segretario alla Sanità anticipa la sanità del futuro, alla luce degli incontri a Dubai con i vertici di una holding emiratina: “Stiamo lavorando a una possibile cooperazione”. Sul tavolo ci sono i finanziamenti sui progetti per il nuovo ospedale e per una Accademia internazionale su robotica chirurgica, sulla quale Roberto Ciavatta sta lavorando con il nuovo dg Iss Bevere, così come a un progetto di genomica che coinvolge una compagnia con sede a Dubai e San Marino. Il responsabile alla sanità risponde anche alle accuse di 'privilegi e prebende', come li chiama, al nuovo direttore generale della Sanità: sta cercando un appartamento perché vuole risiedere a San Marino, e si sposta con i mezzi pubblici”. Tolto il sassolino torna a parlare di attività in atto su una serie di progetti, di cui sapremo di più in settimana, legati all'adempimento annuale sugli obiettivi del Comitato esecutivo Iss che coinvolgono anche altre segreterie.

Una parentesi quella legata al Covid, con la soddisfazione per essere tornati sotto la soglia dei 1000 positivi attivi 969: ieri 47 nuovi casi contro 382 guarigioni. Annunciando nelle prossime settimane un allentamento delle restrizioni. Sui farmaci di contrasto all'epidemia, di cui si parla i questi giorni, Ciavatta spiega che non è automatico somministrare questi farmaci e la Segreteria si muoverà per avere la disponibilità di tutti i farmaci che sono in circolazione di contrasto all'epidemia.

Tocca poi al Segretario al Lavoro fare il punto sul Congresso di Stato: Governo che ha apprezzato la lettera di ringraziamento del presidente Mattarella ai Capitani Reggenti, per i tempi e per i toni. “Testimonia – dice Lonfernini - che il lavoro compiuto da parte del Congresso e dei singoli Segretari nel rapporto tra i 2 Paesi ha portato frutti e oggi potrà avere benefici di carattere istituzionale”. Dall'esecutivo arriva anche la soddisfazione per la possibilità di accesso per i sammarinesi allo Spid che garantirà una maggiore integrazione territoriale. Elimina ogni dubbio sul percorso europeo: il lavoro di completamento dell'avvicinamento all'Europa tramite l'Accordo di Associazione, è una delle priorità sotto cui costruire il futuro del Paese.

Il Congresso ribadisce la scelta sulla Centrale del Latte, "alla luce di 2 anni di interlocuzioni con cooperativa latte che non hanno portato a ciò che si sperava". Un bando per un futuro corretto e dimensionato dell' attività.

Teodoro Lonfernini risponde poi al Capitano di Castello di Chiesanuova, sia sulla filiale della Cassa di Risparmio, e a cascata per farmacia e poste: "Ci interesseremo, anche se Carisp ha una sua autonomia di gestione e valutazione del piano aziendale e territoriale".

Sulle politiche del lavoro anticipa la riorganizzazione degli incentivi di carattere occupazione e politiche attive. Passo di un cammino di riforma già intrapreso. L'ultimo pensiero di Lonfernini è per le Olimpiadi di Pechino, dove " Sta partecipando una giovanissima Anna Torsani, cui rivolgiamo un saluto e congratulazioni per la prima esperienza olimpica che ha chiuso la sua prima gara 47 esima".

