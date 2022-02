Mattarella ai Capitani Reggenti "obiettivo rafforzare vincoli di amicizia che ci uniscono"

Sergio Mattarella risponde al messaggio dei Capitani Reggenti in occasione della sua rielezione, esprimendo gratitudine per l’alta considerazione a livello personale, Sono parole di apprezzamento e di stima, quelle del Quirinale con “il vivo desiderio di proseguire il lavoro fin qui realizzato con l‘obiettivo di rafforzare costantemente – giorno dopo giorno, anche attraverso il percorso associativo alla comune casa europea e ai suoi valori – i vincoli di amicizia che uniscono i nostri Paesi e i nostri Popoli”. Il Presidente della Repubblica Mattarella definisce altresì una ragione di incoraggiamento il poter contare sulla collaborazione della Reggenza.

Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, all’indomani della sua rielezione avevano espresso ammirazione per 'l’esemplare spirito di servizio e senso di responsabilità dimostrati nell’attuale delicato momento, nell’auspicio che il nuovo mandato confermi e consolidi il dialogo costante, la collaborazione e cooperazione per affrontare insieme le problematiche di comune interesse'.