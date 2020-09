LINEE GUIDA OMS Ciavatta: “Siamo pronti a guidare il nuovo Programma di lavoro europeo come leader degli Small Countries” La Repubblica incassa l'elogio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'applicazione del principio di “agilità nelle scelte sanitarie"

“Pronti a guidare il nuovo Programma di lavoro europeo come leader degli Small Countries”. Così il Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta nell'ambito del suo intervento questo pomeriggio al 70° Comitato regionale dell'OMS per l’Europa, ribadendo l’impegno e il sostegno della Repubblica nell’attuare, nei prossimi 5 anni, le linee guida della United Action for Better Health. Piano, presentato oggi e che stabilisce come l'Organizzazione Mondiale della Sanità “aiuterà i paesi individualmente e collettivamente in tutta la regione a soddisfare le aspettative dei cittadini in materia di salute.

“Questo lavoro – riporta una nota della Sanità - verrà costruito intorno a 3 priorità regionali fondamentali: garantire il diritto all'accesso universale a un'assistenza di qualità senza timore di difficoltà finanziarie; la protezione contro le emergenze sanitarie; la costruzione di comunità sane, dove le azioni di salute pubblica e le politiche associate possano garantire una vita migliore e un'economia del benessere”.

Nel suo intervento il Segretario Ciavatta ha posto l'accento proprio sulla capacità del Titano di affrontare l'emergenza Covid-19 in maniera agile ed efficiente. “Non avevamo un ospedale a San Marino con posti letto per malattie infettive. In pochi giorni, - ha ricordato - l'intera struttura è stata riconvertita per far fronte al drammatico aumento dei casi. Questo è un esempio di come possono essere AGILI i piccoli paesi”.

Un aspetto che non è passato inosservato: il Direttore Regionale OMS, Hans Kluge ha infatti “elogiato la Repubblica, ribadendo come il principio di “agilità nelle scelte sanitarie” sia il cardine del nuovo Programma di lavoro europeo”.



