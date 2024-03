Commissione Finanze: botta e risposta sul fenomeno delle infiltrazioni criminali

Torna al centro la questione delle infiltrazioni criminali a San Marino: fenomeno da tempo all'attenzione delle autorità, dopo una serie di 'alert'. Fondamentali gli strumenti di contrasto di cui lo Stato si sta dotando, a partire dal Tavolo congiunto per la vigilanza e il controllo delle attività economiche. In Commissione Finanze l'audizione del coordinatore Nicola Muccioli, direttore dell'Agenzia di informazione finanziaria. “A San Marino c'è un'economia sana”, esordisce Muccioli che parla dei passi avanti compiuti nella collaborazione tra autorità, uffici e istituzioni, nei controlli, anche informatici, e per la trasparenza.

Dalle opposizioni Rete, nel riconoscere l'importanza del lavoro del Tavolo, torna però a denunciare le storture nel settore delle auto, con attività che aprono e chiudono “lasciando buchi milionari”. Poi l'import-export di bevande con una società, prosegue il movimento, legata al clan Santapaola. “Le maglie vanno ristrette”, sottolinea.

La maggior parte delle attività illecite nel settore auto, risponde il segretario alle Finanze, Marco Gatti, sono state compiute fuori territorio. Gatti rivendica, invece, la qualità delle leggi in materia - con il Titano “più veloce” di altri nel segnalare - e una collaborazione sempre più forte con altri Paesi. E invita a focalizzarsi sulle singole imprese e non su tutto il settore. I fenomeni, specifica il coordinatore Muccioli, sono legati a dinamiche internazionali.

Il Governo si sofferma poi sul miglioramento dell'immagine della Repubblica. Il segretario all'Industria, Fabio Righi, aggiunge un tassello. Il registro unico delle attività economiche, dice, rappresenta una “piattaforma di comando e controllo” fondamentale per il monitoraggio del sistema: “abbiamo lavorato per cercare di abbattere il tempo tra l'alert e l'intervento”.

In Commissione anche riferimento del Segretario alle Finanze sull'avvio del progetto di cartolarizzazione e del Congresso sul progetto per l'avio superficie di Torraccia.