Congresso al lavoro su circolari e sviluppo

Si è riunito questa mattina il Congresso di Stato che dopo una serie di delibere amministrative si è concentrato sulla Fase 2, ragionando sul momento successivo alle aperture. Ci sarà attenzione costante agli sviluppi, monitorando l'evoluzione dei contagi. Le prossime due settimane sono infatti fondamentali per verificare l'andamento sanitario rispetto alle riprese delle attività. Una sorta di periodo di prova, per capire se ci sarà stato, da parte di tutti, il rispetto di regole e presidi di sicurezza.

Ieri l'appello della Reggenza alla responsabilità, nella consapevolezza che l'emergenza non è finita e che occorre tener alta la guardia, mantenendo comportamenti virtuosi. Al contempo il Governo sta lavorando a circolari per regolare le aperture nei diversi settori e si sta confrontando sullo sviluppo del paese, non solo per rispondere ai prossimi 6 mesi – spiegano dall'Esecutivo - ma nella logica di una visione ben più lunga.



