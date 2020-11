Consiglio: in Aula la quiete dopo la tempesta. Dibattito pacato su relazione BCSM Conclusi in anticipo, rispetto ai tempi previsti, i lavori del Consiglio Grande e Generale. Banca Centrale ha chiuso il bilancio 2019 con un utile di circa 500.000 euro

A caratterizzare la seduta odierna un dibattito insolitamente pacato sullo stato di salute del sistema bancario. Tutt'altra cosa, insomma, rispetto alle scintille di ieri, quando si era consumato un durissimo scontro in casa NPR. Significativa, politicamente, anche l'astensione di Domani Motus Liberi sull'avvio delle procedure di reclutamento di 4 magistrati. Probabile che su tutto ciò vi siano riflessioni, in seno alla Maggioranza. Che viene intanto pungolata da RF, “la legge costituzionale sul giudice dei giudici – si legge in un comunicato – è stata ritirata dal Segretario Ugolini, evidentemente preoccupato di non raggiungere i 39 voti necessari”. Anche oggi, peraltro, molte assenze, in Aula. E Libera ha fatto notare come pure in questa occasione il numero legale sia stato garantito dai consiglieri di Opposizione.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Per il resto clima costruttivo nel comma dedicato alla presa d'atto della relazione di BCSM sull'andamento del sistema finanziario, nonché del bilancio d'esercizio 2019. Che si è chiuso, per Via del Voltone, con un utile di circa 500.000 euro. Il Segretario Gatti ha posto l'accento sulla riduzione delle spese “per oltre 2 milioni e 300.000 euro”. Queste le note positive, ma sul settore bancario c'è tanto da fare. La sfida – ha sottolineato – è riposizionare il sistema, “portare in utile Cassa di Risparmio”, e rafforzare la normativa per la gestione degli NPL. Preoccupazioni sono state espresse da giovani esponenti delle varie forze di Maggioranza. Si è parlato, riferendosi alla vicenda BNS, della necessità per Banca Centrale di evitare “commistioni con soggetti vigilati”. Sollecitato, poi – a garanzia di una adeguata programmazione economica -, un trasferimento di parte dei tecnici di BCSM, affinché siano a disposizione del Governo. Invocato anche un rafforzamento dei canali di comunicazione con Bankitalia e BCE.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Diverse istanze sono state condivise da consiglieri di Opposizione. E se vi è stato un generale apprezzamento per la nuova governance di Banca Centrale, non manca tuttavia chi ritiene opportuno un ridimensionamento dei costi di gestione. Il Segretario alle Finanze, dal canto suo, ha ribadito il valore strategico di un futuro accordo di associazione con l'UE. Ratificati, nel corso della seduta, alcuni decreti. Clima disteso anche in occasione della lettura della relazione del Comitato di Bioetica. Ricordata in particolare l'attività svolta nel corso dei mesi più duri dell'emergenza covid; come il parere sull'uso della ventilazione assistita in pazienti con gravi disabilità. Un “documento – ha sottolineato il Segretario Ciavatta - citato come modello da numerosi organismi internazionali”. Infine la votazione di due odg. Bocciato quello di Libera che puntava all'adozione entro marzo 2021 di un codice di condotta per i membri del Consiglio in attuazione delle raccomandazioni del GRECO. Il Segretario Beccari si è detto comunque disponibile ad aprire un confronto. Consenso unanime, invece, per l'ordine del giorno che invita il Governo a sostenere ogni iniziativa a favore del dialogo in Nagorno-Karabakh, dove è stata recentemente raggiunta una tregua.

Vai al report dei lavori

I più letti della settimana: