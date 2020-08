CGG Consiglio, unanimità per due istanze. "Falsa pandemia" su bigliettino consegnato ai Consiglieri Clima teso in comma Comunicazioni con maggioranza ed opposizione allo scontro su tutti i temi di attualità

Contrapposizioni forti in un Comma Comunicazioni "varie ed eventuali" come lo definisce Francesco Mussoni mentre Rossano Fabbri si dice imbarazzato dai due giorni di dibattito "sull'universo mondo". Aria pesante con maggioranza ed opposizione sempre più lontane su metodo e contenuti in attesa della seduta segreta sulla giustizia. "Una presa in giro"– attacca Fabbri – l'aver inserito la norma sul Codice di Procedura Penale in fondo all'odg. Libera non parteciperà alla seduta a porte chiuse e proprio sulla segretezza del comma si sofferma il Segretario Ugolini, che rimarca la necessità di trattare temi sensibili in maniera riservata, così come fece l'attuale opposizione nel 2017. Sarà segreta anche la prossima commissione finanze: "ci sono dati sensibili che hanno effetti su economia e prospettive di un paese", afferma Marco Gatti, che anticipa: "non ci saranno interventi di assistenzialismo ma mirati per sostenere l'economia del paese". L'opposizione chiede a gran voce le riforme ma che "in 3 anni di legislatura – fa notare Denise Bronzetti - non siete riusciti a fare". Alberto Spagni Reffi ammette che certe tematiche sensibili non sono state trattate con adeguata cura e alcune scelte fatte con poca progettualità, "il covid – spiega - ha concentrato tutte le energie, ma non deve essere una scusa".

Si appella al dialogo, “unico strumento per le riforme necessarie”, ma per Giuseppe Morganti rischia di rimanere una chimera se prevarrà la linea dura. “Vecchi poteri scalzati dal percorso di trasparenza – avverte - hanno ritrovato spazio, smantellando quanto di buono era stato costruito”, e si appella ai consiglieri “che hanno a cuore l'interesse comune ”. Tra gli altri temi toccati anche la disabilità, con Michela Pelliccioni che guarda alla sussidiarietà come modello di ripartenza e sviluppo mentre il Segretario Canti torna sulla gestione rifiuti, sottolineando che le scelte del Governo si basano su dati incontestabili dell'Azienda dei Servizi, che completerà i lavori per le attività di compostaggio, “per il recupero della metà dei rifiuti conferiti a Coriano per un compost di qualità da usare in territorio”. Spazio anche alla sicurezza stradale, con Lorenzo Bugli che presenta un ordine del giorno sottoscritto all'unanimità per l'istituzione il 23 maggio della giornata nazionale. Sulle contrapposizioni, tira le somme il capogruppo Dc: “c'è un'opposizione che si deve riaccreditare con l'opinione pubblica e una maggioranza che si sta avviando verso soluzioni. Invita ad un metodo di confronto con tutte le parti sociali perché le sfide – dice - non possiamo affrontarle da soli. Poi, citando Draghi, “se affrontiamo il debito pubblico con lo spirito di revisionare e correggere sarà un debito buono”. Il clima cambia per le istanze d'arengo. Approvate all'unanimità l’installazione nel Parco Ausa di aree attrezzate per il fitness e, sempre a Dogana, segnaletiche orizzontali in Via Cipriano Manetti.

Nota curiosa, è stato consegnato ai Consiglieri al loro ingresso a Palazzo un cartoncino (vedi foto) con la richiesta di gestire al meglio questa "falsa pandemia". Marco Nicolini, nel raccontarlo sui social, ricorda le tante famiglie che piangono un loro caro morto in solitudine.

