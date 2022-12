REPLICA Contrasto alla violenza sulle donne: il Congresso di Stato rimarca l'approccio istituzionale Il Congresso di Stato e le Segreterie competenti ricordano come siano ogni giorno al lavoro per dare risposte puntuali agli organismi internazionali

Contrasto alla violenza sulle donne: il Congresso di Stato rimarca l'approccio istituzionale.

Dopo l'acceso dibattito che ha caratterizzato il confronto nell'aula del Consiglio Grande e Generale e le polemiche che ne sono seguite, oggi il Congresso di Stato replica in merito alle Istanze d'Arengo presentate dall'Unione donne sammarinesi. Il Congresso di Stato e le Segreterie competenti ricordano come siano ogni giorno al lavoro per dare risposte puntuali agli organismi internazionali, nel caso specifico alle raccomandazioni pervenute dal GREVIO.

Nel rimarcare l’importanza del lavoro fatto e che si intende fare, per il contrasto alla violenza sulle donne e la violenza domestica, la Segreteria di Stato alla Giustizia specifica la ferrea la volontà di approcciare il tema in maniera istituzionale e non affrontandolo con i presupposti che emergono nelle Istanze presentate.

Non è con campagne denigratorie come quella apparsa in questi giorni sulla stampa, tantomeno favorendo Istanze con dati disincentivanti alla denuncia, che ci si schiera a favore delle donne. Infine i dati: i casi di violenza sulle donne e sui minori dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2022 risultano essere 135, dei quali 9 sono stati archiviati per prescrizione in fase istruttoria. Di questi, 6 sono stati archiviati nel 2017, 1 nel 2018 e 2 nel 2019. Dal 2020, anche a seguito dell’emanazione delle disposizioni del Dirigente Giovanni Canzio, non ci sono più state archiviazioni per prescrizione in fase istruttoria.

