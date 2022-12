UDS: sconcerto e amarezza per bocciatura Istanza d'Arengo

Sentiamo Valentina Rossi

“A noi interessava il merito della nostra Istanza, cioè la gravità del fatto che procedimenti relativi alla violenza di genere possano cadere in prescrizione”. Così Valentina Rossi. Tanta amarezza in casa UDS, per quanto avvenuto ieri in Aula. Un fulmine a ciel sereno la bocciatura dell'Istanza d'Arengo; alla base della quale vi erano una serie di indicazioni – contenute in un rapporto del GREVIO del 2021 – per garantire una pronta risposta giudiziaria ai casi di violenza sulle donne. Il dibattito consiliare si era focalizzato tuttavia su un particolare passaggio del report; nel quale si precisava come “professionisti legali” avessero parlato di 545 casi caduti in prescrizione nel 2017, “molti dei quali” - queste le esatte parole - di violenza domestica. Da qui una dialettica aspra; e dure prese di posizione dai banchi della maggioranza. “Nel dibattito è emerso che, secondo i dati portati dall'Authority, i casi del 2017 sarebbero stati solo 6”; ma “noi pensiamo – sottolinea Valentina Rossi – che anche solo 6 casi sono in ogni questione gravissimi”.

Sconcerto, tra le fila dell'Unione Donne Sammarinesi, per la piega presa dal confronto. Anche perché – è stato sottolineato, anche sui social – si trattava di numeri conosciuti. Rimarcato, inoltre, come il dato dei 545 casi totali, caduti in prescrizione, risultasse nella Relazione Annuale del Magistrato Dirigente. Fortemente stigmatizzato, allora – da UDS – l'OdG approvato nel corso della seduta. Successivamente, un po' a sorpresa, era stata invece approvata un'altra Istanza di UDS, sempre basata sul rapporto del GREVIO; per sollecitare l'attuazione di un piano nazionale contro la violenza di genere. Complici forse le diverse assenze in Aula l'iniziativa è passata, nonostante il parere sfavorevole dell'Authority Pari Opportunità, fatto proprio dal Segretario alla Giustizia.

Nel servizio l'intervista a Valentina Rossi - UDS