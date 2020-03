EMERGENZA DML: "Al lavoro per costruire il nostro Domani"

DML: "Al lavoro per costruire il nostro Domani".

Piena consapevolezza sul rischio concreto di pesanti difficoltà economiche per il Paese al termine del periodo di emergenza da parte di DOMANI - Motus Liberi che, proprio per questo, assicura di lavorare quotidianamente insieme al Segretario Fabio Righi ed in costante confronto con gli operatori e le categorie, nella predisposizione di provvedimenti normativi volti a favorire ed incentivare l’attività delle imprese, dei lavoratori e degli operatori economici, esattamente come è stato fatto – sottolineano – anche durante l'emergenza. Il riferimento è all'ultimo Decreto Legge sull’utilizzo delle videoconferenze per lo svolgimento delle assemblee di persone giuridiche, che – rimarcano - garantisce la prosecuzione di alcune attività a carattere essenziale e strategico. Tenuto conto della grave situazione in cui versa il bilancio pubblico ereditata dai passati governi, - conclude Motus Liberi - è fondamentale garantire la sicurezza dei posti di lavoro consentendo alle imprese e agli operatori di poter ripartire in maniera competitiva, anche grazie a strumenti legislativi e fiscali agili”.



I più letti della settimana: