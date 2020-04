Domani Motus Liberi: teniamo alta la guardia e costruiamo il domani

L'attenzione per l'emergenza sanitaria che stiamo affrontando deve continuare ad essere massima, in quanto è assolutamente ed indiscutibilmente prioritaria la tutela della salute delle persone. Con riferimento all'andamento del contagio, si registrano con soddisfazione i primi segnali positivi grazie al coraggio, all'impegno ed alla professionalità indiscussi ed encomiabili dei medici, degli infermieri e degli operatori sanitari impegnati in prima linea, cui va il nostro massimo ringraziamento, oltre che agli sforzi dei cittadini e dei residenti i quali, spesso tenuti lontani anche dai propri familiari ed affetti, hanno fatto e stanno continuando a fare ciascuno la propria parte nella battaglia al coronavirus, dimostrando un profondo senso di responsabilità e di comunità, rispettando le misure di distanziamento sociale adottate con provvedimenti legislativi. Anche se l'analisi dell'andamento del contagio mostra un trend in calo, ciò sicuramente non ci permette di abbassare la guardia, motivo per cui non si possono attenuare nell'immediato le misure di contrasto all'infezione. Ciò nonostante dobbiamo anche rivolgere la nostra attenzione, fin da subito, alla situazione socio-economica che il Paese si troverà ad affrontare una volta superata l’emergenza sanitaria. Sullo sfondo, infatti, si possono intravvedere segnali di rischio concreto che al periodo di emergenza segua un periodo di grave difficoltà economica, ed è per questo che DOMANI - Motus Liberi e la Segreteria di Stato all'Industria, Artigianato e Commercio lavorano quotidianamente, mediante il costante confronto con gli operatori e le categorie, nella predisposizione di provvedimenti normativi volti a favorire ed incentivare l’attività delle imprese, dei lavoratori e degli operatori economici, esattamente come fatto anche durante l'emergenza (si pensi, ad esempio, al recentissimo Decreto Legge n. 56/2020 sull’utilizzo delle videoconferenze per lo svolgimento delle assemblee di persone giuridiche) ove tra l’altro, nel rispetto dell'interesse preminente della salute, è stata garantita la prosecuzione di alcune attività a carattere essenziale e strategico per il Paese, allo scopo di contemperare le diverse esigenze della comunità sammarinese. Al riguardo, sempre con riferimento al settore economico, tenuto conto della grave situazione in cui versa il bilancio pubblico ereditata dai passati governi, è fondamentale garantire la sicurezza dei posti di lavoro consentendo alle imprese ed agli operatori di poter facilmente ripartire in maniera competitiva, anche grazie a strumenti legislativi e fiscali agili e capaci di dare una risposta adeguata alla situazione da affrontare. Giudichiamo necessario, per chi fa politica, impegnarsi quotidianamente per costruire il futuro di tutti e non limitarsi a commentare il presente: il futuro socio-economico del Paese va considerato adesso, in quanto è certamente meglio, oltre che più saggio, prevenire piuttosto che curare. Il nostro impegno per scongiurare ulteriori emergenze per il Paese, auspicando profondo spirito di collaborazione e comunità da parte di tutti gli attori istituzionali, politici, imprenditoriali, economici e sociali, è e continuerà ad essere quotidiano, perché è nel presente che si gettano le basi per costruire il nostro Domani.

DOMANI - Motus Liberi