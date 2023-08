INCONTRI ISTITUZIONALI Domani Matteo Salvini a San Marino per una serie di incontri Il ministro delle Infrastrutture è atteso al Meeting nella giornata di mercoledì 23 ma la prima tappa sarà in Repubblica

Domani Matteo Salvini a San Marino per una serie di incontri.

La notizia è arrivata al Meeting di Rimini sotto forma di indiscrezione è stata ora confermata ufficialmente da una nota del Congresso di Stato: il vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sarà a San Marino domani nel pomeriggio. Avrà una serie di incontri coi rappresentanti del governo sammarinese per affrontare questioni comuni ai due Paesi. Dopo i colloqui privati coi Segretari di Stato agli Esteri, alle Finanze e al Lavoro, alla presenza degli Ambasciatori d'Italia e San Marino, il vice presidente del Consiglio incontrerà una delegazione del Congresso di Stato. In previsione anche un'occasione di dialogo coi vertici dell'Associazione nazionale degli industriali. Negli ultimi due anni Salvini non ha mai mancato di tornare in Repubblica: due anni fa una visita più formale, poi lo scorso anno un incontro più informale con alcuni segretari di Stato, a Dogana, quando la campagna elettorale per le elezioni politiche in Italia era già sostanzialmente iniziata.

Link al comunicato

[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: