Colloqui per affrontare argomenti di comune interesse

Per la prima volta, nella veste di Vice Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, il Senatore Matteo Salvini salirà domani sul Titano per una serie di incontri con i rappresentanti del Governo della Repubblica di San Marino per affrontare insieme una serie di questioni comuni ai due Paesi e di reciproche opportunità. Intenso il programma della sua giornata sammarinese, che prevede una nutrita serie di incontri: dopo i colloqui privati con i Segretari di Stato agli Esteri, alle Finanze e al Lavoro e Programmazione Economica, alla presenza degli Ambasciatori d’Italia e San Marino, il Vice Premier incontrerà una delegazione del Congresso di Stato. In previsione anche un’occasione di dialogo con i vertici dell’Associazione Nazionale degli Industriali. La sua visita in Repubblica testimonia ulteriormente le ottime e produttive relazioni politiche fra Italia e San Marino.

