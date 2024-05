Iss. Lavori di ristrutturazione reparto di Oncologia, tutti i servizi restano garantiti

Prenderanno il via entro fine mese i lavori di ristrutturazione del reparto di Oncologia dell’Ospedale di Stato per ampliare gli spazi dedicati ai pazienti. Una iniziativa possibile anche grazie all’importante contributo dell’Aslem, l’Associazione Sammarinese per la Lotta contro le Leucemie. I lavori, molto attesi e necessari, comporteranno temporaneamente, lo spostamento delle attività oncologiche nel reparto di Pediatria, che per i circa 6 mesi di lavori, potrà invece contare sugli spazi a disposizione al 6° piano dell’Ospedale, proprio di fronte agli ambulatori pediatrici. La consegna dei nuovi ambienti per l’Oncologia, è prevista entro Natale e consentirà di avere un reparto completamente ristrutturato e più adeguato alle esigenze degli assistiti.

“Il progetto di ristrutturazione dell’Oncologia e i conseguenti spostamenti interni sono stati oggetto di numerosi incontri negli ultimi mesi – spiega il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni -. Sono molto grata a tutti i professionisti e al personale di tutti i reparti coinvolti per la grande disponibilità e sensibilità dimostrata. Ovviamente un ringraziamento speciale è rivolto all’Aslem che ha fornito un contributo fondamentale ed estremamente significativo, a riprova della grande generosità che i sammarinesi riescono a sempre a dimostrare nei momenti di necessità”.

“I lavori di ristrutturazione – dichiara il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie ISS, Sergio Rabini – consentiranno di restituire ai pazienti e anche a tutti i professionisti ISS che vi prestano servizio, degli ambienti più idonei e moderni, per una migliore presa in carico e cura dei pazienti, in un momento di difficoltà come quello della malattia oncologica. Ovviamente, la ristrutturazione, come spesso accade, comporterà dei temporanei cambiamenti, ma non ci sarà la riduzione di alcun servizio, anzi l’attività sarà ancor più garantita e l’impegno dell’Istituto sarà massimo affinché eventuali disagi possano essere ridotti al minimo. Mi unisco ai ringraziamenti verso tutti coloro che stanno portando avanti il progetto di ristrutturazione e all’Associazione Sammarinese per la Lotta contro le Leucemie per l’indiscusso e fondamentale contributo fornito”.

c.s. Iss