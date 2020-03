POST-EMERGENZA Domani Motus Liberi chiede coesione “per essere pronti a correre da domani”

Domani Motus Liberi chiede coesione “per essere pronti a correre da domani”.

Una chiamata a mantenere, già da ora, “lucidità e visione prospettica” viene da Domani Motus Liberi, “per affrontare nel post-emergenza e i problemi strutturali che – scrivono - “non solo non saranno risolti, ma aggravanti”. Motus Liberi al lavoro su progetti per il rilancio economico e per far ripartire “il virtuoso meccanismo sociale ed finanziario del Paese”, scongiurando l'attuale pericolo – scrivono – che le attività economiche non siano in grado di ripartire”. Da qui l'appello a tutte le parti alla compattezza, con senso di comunità e appartenenza, per collaborare alla ripartenza della Repubblica. Pronti al confronto – scrivono ancora - ma chiunque provi a fare sciacallaggio politico (con riferimento a un recente intervento di “Indipendenza Sammarinese") non può costituire una alternativa meritevole a nessun governo”.



I più letti della settimana: