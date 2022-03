Domani Motus-Liberi contro il progetto paese di Rete Desk. Santi: "Nessuno si senta scavalcato"

Non è la prima volta che temi lanciati da Rete Desk innescano un botta e risposta su progetti avviati dalle Segreterie competenti. Era accaduto a settembre sul progetto turismo: Pedini Amati si era detto contrariato per la mancanza di confronto preliminare, con Rete che aveva assicurato condivisione, sgombrando il campo da ipotesi di ingerenza.

Il copione si ripete, questa volta sul progetto paese, che scalda gli animi di Domani Motus Liberi. Rete Desk vuole partire dalla valorizzazione degli asset strategici, dalle competenze di cui San Marino dispone, e parla di “vani tentativi di programmazione dello sviluppo”. Non ci sta il partito di Fabio Righi, che accusa l'alleato di voler boicottare “San Marino 2030”, invitandolo a collaborare “anziché fare iniziative di parte”. Insomma, c'è maretta in maggioranza, ma il Segretario di Rete Emanuele Santi assicura: “Non vogliamo interferire sull'attività della Segreteria”, ricordando la missione di Desk: raccogliere proposte, idee e competenze per metterle a disposizione di Governo, associazioni, parti sociali e cittadinanza. “Nessuno – ribadisce - si deve sentire scavalcato”.

In una nota, il Gruppo Rete Desk rimarca di essersi formato su base volontaria, per iniziativa di alcuni cittadini attivi in politica. Con proposte concrete – rimarca - senza aggravio della spesa pubblica per consulenze esterne o attraverso l’utilizzo di capitoli di bilancio improduttivi. Il progetto paese – spiega Santi – è aperto a contributi e verrà portato nelle sedi competenti, ma non c'entra nulla – aggiunge – con San Marino 2030, progetto che la maggioranza tutta – afferma – ha ritenuto non rispecchiasse le esigenze del paese. “Non si boccia a prescindere. Se un progetto ha elementi di criticità – conclude - è giusto che questi vengano rilevati e si vada verso altro. Occorre fare autocritica, inutile incaponirsi”.

