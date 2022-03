Il Gruppo Rete Desk replica a Dml

Il Gruppo Rete Desk rimarca quanto già precedentemente espresso, ovvero che si è formato su base volontaria per iniziativa di alcuni cittadini attivi in politica ed opera strutturando proposte organiche, attraverso un confronto diretto con imprenditori e cittadini, senza condizionamenti di parte o mediazioni politiche preconcette. Ciò che caratterizza la nostra attività è la formazione della classe politica dirigente e delle competenze necessarie a rispondere alle esigenze economiche e sociali del Paese, realizzando proposte concrete senza aggravio della spesa pubblica per consulenze esterne o attraverso l’utilizzo di capitoli di bilancio improduttivi. Spiace constatare che l’attività del Gruppo di lavoro RETE Desk, non venga percepita da Domani Motus Liberi in modo favorevole, visto che i documenti realizzati saranno presentati al Governo, alle associazioni, alle Parti Sociali e alla cittadinanza, osservando i criteri di trasparenza e rispetto dei ruoli che ci sono propri.