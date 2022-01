Edilizia sociale, Pedini Amati: “Avvierò ricognizione sugli immobili in pancia alle banche”

Lo aveva già fatto ai nostri microfoni. Torna oggi a ribadire il “forte rammarico” per un bando sul reperimento di immobili per edilizia sociale andato deserto. Pedini Amati non si ferma e annuncia l'avvio di una ricognizione presso il settore bancario: “hanno in pancia una serie di immobili che si potrebbero destinare all'edilizia sociale, dietro remunerazione d'affitto mensile. Lo Stato ha aiutato il settore bancario profondamente – dice - mi aspetto che questo aiuto torni a favore del sociale”.

Capitolo Poste Spa: anche su questo fronte torna ad esplicitare i motivi della scelta e guarda con favore al piano industriale del prossimo triennio, che mira – annuncia - al pareggio di bilancio, con risparmi concreti già nel previsionale di quest'anno. “Nel 2022 l'impostazione di Poste, sarà molto più snella nell'operatività – dichiara Pedini Amati - Il nuovo Direttore è concentrato verso il raggiungimento del pareggio e ha annunciato per quest'anno un rientro di perdite per 300mila euro. La direzione è quella giusta”.

Nel video, l'intervista al Segretario di Stato al Turismo, Poste e Cooperazione, Federico Pedini Amati

