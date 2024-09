Elego: segnalato un mancato coinvolgimento in vista del Congresso di Alleanza Riformista

Con una nota Elego sottolinea di aver appreso solo dalla stampa, di un incontro nel quale Movimento Ideali Socialisti e Noi Sammarinesi avrebbero deliberato di celebrare il Congresso per la costituzione del partito di “Alleanza Riformista”. Si prende atto dunque come gli alleati di Lista intendano “chiudere quella partita tra loro”. E ciò nonostante il contributo nella recente tornata di Elego; un cui candidato – si sottolinea – siede in Consiglio, e continuerà il proprio impegno politico con “fermezza” ed il pieno sostegno del Movimento. I vertici di Elego auspicano infine agli alleati di Lista di raggiungere “la formazione del nuovo soggetto politico”.

