EMERGENZA COVID Fermo richiamo del Governo ai sammarinesi: "Rispettate le regole anti-contagio, altrimenti misure più stringenti" Il monito in vista del week end e del periodo pasquale. Controlli anti-assembramento nei parchi con l'ausilio delle milizie. Esortato il mondo del lavoro allo smart working. Segretario Ciavatta: "Pressione ospedaliera drammatica"

“Se vogliamo contrastare l'attuale situazione e far sì che i numeri dei contagi e delle ospedalizzazioni siano sostenibili – dichiara il Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi - tutto passa attraverso i comportamenti che quotidianamente poniamo in atto”. Il Governo rivolge un accorato appello alla cittadinanza che suona come un'ultima chiamata per evitare l'introduzione di misure anti-covid più stringenti, rispetto a quelle attualmente in vigore. “Abbiamo un numero di positivi che è molto alto – osserva il Segretario di Stato alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini – e quindi è fondamentale gestire al meglio queste due settimane, che per la struttura sanitaria sono delicatissime, considerando la concomitanza di campagna vaccinale, ricoveri covid e attività ordinaria”.

Già dal prossimo week end annunciato un potenziamento dei controlli anti-assembramento. “Ogni persona deve fare il possibile per evitare di contrarre il covid e diffondere il virus – esorta il Segretario di Stato agli Interni Elena Tonnini -. Le forze di polizia oltre a continuare l'attività di controllo nei locali e nei supermercati, si avvarranno dei militi per verificare la situazione ed evitare assembramenti anche in luoghi all'aperto come i parchi e le piazze” Il Segretario agli Interni Tonnini rivolge un appello anche al mondo del lavoro: “È molto importante lo smart working sia nel pubblico che nel privato”. Smart Working, dunque, ma in particolare nel settore pubblico, sollecitato anche l'utilizzo di tutti gli altri strumenti utili a ridurre le presenze negli uffici. “La pressione sulla struttura ospedaliera – fa notare il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta – è drammatica, gravosa, al limite della sostenibilità, per quel che riguarda la possibilità di tenere tutti i reparti aperti”. Per rendere l'idea della situazione sammarinese, Ciavatta fa l'esempio dei criteri utilizzati in Italia e in Europa, per la zona rossa: “Noi dovremmo avere un massimo di 87 positivi a settimana, per non essere considerati zona rossa. Nelle ultime tre settimane ne abbiamo avuti 177, 252, 189 e questa settimana in soli quattro giorni, 161 nuovi positivi. Siamo diverse volte oltre la sogna della zona rossa”.

Qui maggiori dettagli sulla Conferenza stampa del Congresso

