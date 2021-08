PDCS Festa dell'Amicizia: un week end di intrattenimento e dibattiti politici A Serravalle dal 20 al 22 agosto. il vicesegretario Pdcs Manuel Ciavatta: "Il paese sta andando avanti e crescendo. Il Governo sta lavorando bene". "Situazioni che devono essere chiarite ma volontà unanime di andare avanti trovando soluzioni condivise"

Presentata la Festa dell'Amicizia, il tradizionale appuntamento dell'estate sammarinese organizzato dalla Democrazia Cristiana. Politica e intrattenimento, da venerdì 20 a domenica 22 agosto. La festa per eccellenza dell'estate sammarinese, giunta alla 48esima edizione, coincide con la verifica di maggioranza. C'è dunque ancora più attesa del solito per i due dibattiti politici in programma. “Mi sento di tranquillizzare la cittadinanza – dichiara il vicesegretario Pdcs Manuel Ciavatta – perché il paese sta andando avanti e crescendo. Il Governo sta lavorando bene e le forze politiche tutte, di maggioranza e opposizione, stanno dando il loro contributo per portare fuori San Marino dalle secche in cui si è trovato negli ultimi anni”. Ciavatta ha parlato anche di "possibile evoluzione del panorama politico con situazioni che devono essere chiarite" pur precisando che tra gli alleati di Governo "c'è la volontà unanime di andare avanti trovando soluzioni condivise".

Venerdì 20, serata in cui è previsto anche il tesseramento Pdcs con cena in piazza, interverranno le parti sociali al dibattito, mentre sabato 21 i rappresentanti di tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione. Domenica 22 il comizio di chiusura che quest'anno sarà tenuto, per la prima volta, dal vicesegretario del partito Manuel Ciavatta e non dal Segretario, visto che Giancarlo Venturini è Capitano Reggente in carica.

Ma la Festa dell'Amicizia non è solo politica, è anche – e soprattutto - convivialità. In ciascuna delle tre sere appuntamenti musicali rivolti a famiglie, giovani e meno giovani. “In questo anno e mezzo di pandemia – dice Ciavatta – una delle cose che la gente ha sofferto di più, sono le relazioni e quindi a maggior ragione invito a venire alla Festa dell'Amicizia per recuperare la gioia, i sorrisi, i rapporti”. Immancabile la lotteria finale: primo premio, 2.500 euro.

