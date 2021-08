Verifica di Governo, nota congiunta della maggioranza: "Si apre una nuova fase operativa"

Confronto aperto e smentita delle voci su dimissioni da parte di alcuni Membri di Governo. Con una nota congiunta, le forze di maggioranza entrano nel merito della verifica in corso. “Si apre una nuova fase operativa”, “ed è stata confermata, da parte di tutti i gruppi politici - si legge - la volontà di realizzare compiutamente il programma di governo, affinando il metodo e stabilendo le priorità da affrontare nei prossimi mesi, attraverso un tavolo di confronto di maggioranza permanente”, per “precisare le linee guida utili a sviluppare le riforme, con l’obiettivo di sciogliere i nodi politici sui temi essenziali e proseguire con determinazione l’attività di Governo”.









La maggioranza intende procedere nel percorso di riorganizzazione e riforma del Paese. Punti cardine: stabilità finanziaria, crescita economica e sviluppo sociale; controllo e riduzione della spesa corrente; riforma delle pensioni e del mercato del lavoro, rilancio dell’ISS, e riforma della giustizia.

Nella prossima sessione del Consiglio si procederà con l’approvazione del piano sanitario e socio sanitario, il mandato per avviare il progetto del nuovo ospedale e l’avvio delle procedure per l’individuazione del nuovo Direttore Generale dell’ISS, a cui spetteranno le valutazioni rispetto al Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo. All'ordine del giorno anche la legge sulle cartolarizzazioni e in prima lettura le riforme dell’Ordinamento Giudiziario e della procedura penale, oltre agli interventi per il reclutamento e la progressione della carriera delle forze dell'ordine.

La maggioranza fa quindi chiarezza, dopo giorni di tensioni e voci ricorrenti, come quelle su un possibile passaggio di Ciavatta ad altra Segreteria. In mattinata la ferma smentita: “O rimango qui ma non ad ogni condizione – ci aveva detto il titolare della Sanità - o mi dimetterò”.