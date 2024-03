Finanze: raccolta bancaria torna sopra 6 miliardi, Gatti soddisfatto per la cartolarizzazione

Nel servizio l'intervista al Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti

È fiducioso il segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti, sull'andamento di uno dei dossier più rilevanti per il sistema bancario, cioè il progetto di cartolarizzazione per il recupero degli Npl. “Ottenuti risultati positivi”, riferisce Gatti in Commissione Finanze. Il piano prevede incassi lordi per 135,7 milioni di euro per tutta la durata dell'operazione. A febbraio 2024, dopo sei settimane, sono arrivati 6 milioni, cifra superiore alle stime. "I dati sono migliori rispetto alle attese", sottolinea il Segretario.

Il cosiddetto “Npl ratio a valori lordi”, cioè il peso degli Npl sui crediti, è in discesa. A questo valore "guardano molto gli organismi internazionali", prosegue Gatti. "Era al 54 per cento e, grazie alla cartolarizzazione, è sceso al 23. Questo dovrebbe contribuire alla revisione del rating del Paese". Per quanto riguarda la garanzia dello Stato, il rischio è sceso da 70 a 42 milioni. In parallelo, torna sopra la soglia dei 6 miliardi la raccolta bancaria, precisamente a 6 miliardi e 39 milioni di fine gennaio. "Dal 2020 in poi - commenta il segretario - siamo riusciti a far tornare fiducia nei cittadini e nei depositanti".

Se dalla maggioranza il Pdcs plaude al lavoro fatto con la cartolarizzazione, le opposizioni mettono in guardia. Per Repubblica Futura la partita degli Npl sarà "fondamentale, carica di opportunità” ma anche di rischi. Rete chiede conto dei costi delle operazioni: dai costi fissi alle eventuali consulenze, fino all'attività di recupero.

Aggiornamenti, in Commissione, anche sull'aviosuperficie di Torraccia. Vista l'ordinaria amministrazione, della materia se ne occuperà il prossimo Governo. Resta l'obiettivo dell'asfaltatura dei primi 600 metri con, sullo sfondo, gli espropri per arrivare un domani a 900 metri. A fine marzo scade il bando per la riqualificazione.