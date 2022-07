I GDC al Congresso dell'EDS

Una delegazione dei Giovani Democratico Cristiani formata dal Presidente Lorenzo Bugli e da Sara Marinelli si è recato al Congresso dell'EDS (European Democrat Students) a Cipro, dal titolo "Re Powering Eu".

Durante l'evento, organizzato dai giovani Iacovos Iacovou e Katerina Kyriacou di FPK PROTOPORIA sono state rinnovate le cariche dell’organizzazione giovanile del PPE riconfermando per altri due anni il Presidente Beppe Galea, il Segretario Ivan Botoucharov ed eleggendo il nuovo direttivo. Sara Marinelli, rappresentante EDS dei GDC, è stata eletta all’unanimità come Financial Auditor grazie al lavoro svolto precedentemente come Co-Chair presso il working group Woman Empowerment and Gender Equality e la sua formazione universitaria in Management svolto presso la Cattolica di Milano.

Un'occasione anche per avvicinarsi alla realtà di Cipro. La Presidente della Camera Annita Demetriou ha rinnovato la sua vicinanza e amicizia con San Marino e dichiarato il suo pieno appoggio al percorso di associazione del Titano all’Unione Europea. Il Presidente Galea ha espresso la volontà di continuare ad organizzare gli eventi di formazione "Skills training" a San Marino.

