GDC presenti al Congresso di EDS, Sara Marinelli nuovo Financial Auditor

Nelle giornate dal 28 al 30 luglio la delegazione dei Giovani Democratico Cristiani formata dal Presidente Lorenzo Bugli e dalla Responsabile Internazionale EDS Sara Marinelli, si è recata a Cipro per il Congresso dell’EDS (Summer University) dal titolo: “Re-Powering Eu” organizzato dai giovani Iacovos Iacovou e Katerina Kyriacou di FPK PROTOPORIA. Durante l’evento sono state rinnovate le cariche dell’organizzazione giovanile del PPE riconfermando per altri due anni il Presidente Beppe Galea, il Segretario Ivan Botoucharov e il nuovo direttivo composto da: Agata-Czyewska, Anna Vorderwinkler, Dora Hidas, Edvardas Lukosius, Iryna Shatokhina, Katerina Kyriacou, Ramon Riera e Rayno Stoyanov. Per i GDC è stata eletta all’unanimità Sara Marinelli come Financial Auditor, ruolo di grande prestigio attribuitole grazie al duro lavoro svolto precedentemente come Co-Chair presso il working group Woman Empowerment and Gender Equality e il particolarmente rilevante percorso universitario in Management svolto presso la Cattolica di Milano. Questa nomina conferma il grande attivismo e la professionalità con la quale i GDC si sono posti in Europa, premiando professionalità e competenza degli aderenti, valore che ha da sempre premiato l’organizzazione nei massimi contesti europei ed internazionali. Il congresso dell’EDS è stata l’occasione per conoscere la realtà di Cipro, le sue istituzioni, attraverso l’autorevole guida del Presidente della Camera Annita Demetriou che ha rinnovato la sua vicinanza e amicizia con San Marino e dichiarato il suo pieno appoggio affinché la nostra Repubblica, Monaco e Andorra diventino presto Associate all’Unione Europea. Occasione, inoltre, per i giovani di Cipro per immergere tutti i partecipanti sull’importanza della democrazia, da loro spesso messa a rischio dalle continue provocazioni della Turchia. Iacovos, il Presidente dei giovani ciprioti, ha ricordato quanto sia importante lottare per i valori fondanti del PPE ogni singolo giorno, non solo per quanto sta succedendo in Ucraina e a Cipro, ma in ogni singolo momento della nostra vita, valorizzando democrazia, libertà e il ruolo fondamentale del dialogo. Al termine dell’evento è stato espresso il desiderio da parte del Presidente Galea di continuare ad organizzare SKILLS TRAINING a San Marino, terra dove i giovani possono formarsi in libertà, assaporando i forti valori della nostra storia.

Cs - Ufficio Stampa GDC