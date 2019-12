UNIONE DONNE Il 30% degli eletti è donna, la soddisfazione di UDS

Il 30% degli eletti è donna, la soddisfazione di UDS.

L'Unione Donne Sammarinesi, al termine della campagna "Le donne ci sono. Votiamole!", si dice soddisfatta dell'esito del voto: “con l'entrata di 18 donne in Consiglio Grande e Generale, San Marino arriva ad una rappresentanza femminile record del 30%!”, scrive in una nota. Un incremento lieve ma significativo rispetto alle 14 donne elette alle scorse politiche, che porterà la Repubblica a fare un salto di ben 21 posizioni nella classifica delle Nazioni Unite relativa alla rappresentanza politica femminile. Analizzando i numeri, UDS è compiaciuta che la parità di genere sia stata raggiunta in 3 liste; deludenti le altre, col primo partito che esprime 4 donne su 21. UDS – conclude - è consapevole che la parità di genere non è rappresentata da una percentuale, bensì dall'abbattimento degli stereotipi e degli ostacoli di carattere culturale e pratico.



I più letti della settimana: