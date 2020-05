Il Consiglio si è aperto con la commemorazione di Gianfranco Terenzi

Il Consiglio si è aperto con la commemorazione di Gianfranco Terenzi.

E' ripresa al Centro Congressi Kursaal, la sessione di maggio del Consiglio Grande e Generale, iniziata con una commemorazione del consigliere del Pdcs Gianfranco Terenzi, scomparso ieri in un tragico incidente sul piazzale della sua azienda.

E' stato deciso in tarda mattinata nella riunione dell'Ufficio di Presidenza che ha anche manifestato flessibilità e disponibilità alla Reggenza su quanto disporrà in merito ai lavori del Consiglio, in questo difficile momento. La seduta dunque potrebbe essere sospesa, nel tardo pomeriggio o in prima serata, per consentire la partecipazione alla eventuale veglia di preghiera (non ancora decisa, ndr) per il quattro volte Capitano Reggente. La sessione potrebbe essere sospesa anche nella giornata di domani, qualora ci fosse il funerale di Terenzi che comunque al momento non è ancora stato fissato.

Per la cronaca, dopo la commemorazione, i lavori dell'aula oggi riprenderanno con la ratifica dei decreti che sono stati scorporati e che riguardano, in particolare, le misure adottate per l'emergenza Covid.



