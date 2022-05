Il Psd spinge per il “Memorandum” con Bankitalia Passaggio fondamentale, per il partito, verso la ricercata internazionalizzazione del sistema

Il Psd spinge per il “Memorandum” con Bankitalia.

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici sollecita il governo ad una più stretta collaborazione con l'Italia nel settore bancario e finanziario. “Manca un tassello” è il titolo del comunicato che prende le mosse dall'intervista di Francesca Biliotti, di San Marino Rtv, al Colonnello della Guardia di Finanza Lo Bello sul percorso di trasparenza intrapreso, dal 2008, dalla Repubblica che l'ha portata, soprattutto grazie alla sottoscrizione della Convenzione OCSE, ad essere “tra i migliori partner” in termini di cooperazione amministrativa e di polizia. E il tassello mancante, per il Psd, è proprio – anche se non direttamente citato – quel “Memorandum” con Banca d'Italia che aprirebbe le porte all'Accordo di Associazione con l’Ue. Una esplicita ma concordata attività di vigilanza congiunta con Banca d’Italia – prosegue la nota stampa – potrà accompagnare il Paese “verso il riconoscimento europeo delle nostre banche e finanziarie” e “l’ottenimento di un rating del sistema e delle sue componenti”. Passaggio “utile se non indispensabile” per presentarsi a Banca Centrale Europea con un biglietto da visita valido e riconosciuto, “fondamentale per la tanto ricercata internazionalizzazione del sistema e - conclude il Psd - l’individuazione di una sua precisa identità”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: