Guardia di Finanza: "Oggi San Marino è uno dei migliori partner in termini di cooperazione"

Guardia di Finanza e Repubblica di San Marino, un rapporto che non è sempre stato semplice né facile, ma negli ultimi anni le cose sono notevolmente cambiate, siamo venuti al Comando generale di Roma per capire come. Frodi carosello, riciclaggio, società cartiere, fino agli storici assedi al confine: non c'era attività investigativa che non coinvolgesse San Marino, ma oggi non è più così, che cosa è davvero cambiato? Questo vuole dire che ogni distorsione è stata risolta?

Nel video l'intervista al Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Alessandro Lo Bello, capo sezione imposte dirette e Iva, ufficio cooperazione internazionale