OSPITE Il Segretario Lonfernini al Tg San Marino: “Scommettiamo ulteriormente su cittadini e imprese”

Per commentare il decreto legge pubblicato oggi, ospite del Tg San Marino il Segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini. La filosofia di fondo del provvedimento – ha riferito – è quella di continuare a valutare gli andamenti sanitari. Dati gli ultimi bollettini del Gruppo di Coordinamento per le Emergenze sanitarie, che ha definito positivi, il governo si è sentito di “scommettere ulteriormente sulla responsabilità di cittadini e imprese”. “Vogliamo tornare ancora di più alla normalità – ha detto Lonfernini -, per poter contribuire anche alle esigenze del Paese”. Ma, avverte, non siamo ancora fuori dall'emergenza: “Ci vuole cautela per poterlo essere nei più breve tempo possibile”. Il decreto 96 terminerà il proprio effetto solo alla fine dell'emergenza, ma, premette, “le norme potranno essere ancora rimodulate”. Infine un appello alla responsabilità. “Oggi ciò che funziona in tutta il mondo è l'attenzione dei cittadini”. “Speriamo che l'attività virale finisca presto e – conclude – insieme stracceremo tutti i decreti”.

Nel video l'intervento al Tg San Marino del Segretario al Lavoro, Teodoro Lonfernini

