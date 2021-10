L'opposizione chiede una Commissione Sanità urgente. Rete: "Se c'è volontà di risolvere i problemi, pronti a collaborare"

Alla luce di quanto emerso dalla relazione che l’ex Direttore Generale dell’Iss, Alessandra Bruschi, avrebbe inviato al Congresso di Stato, Libera e Repubblica Futura chiedono la convocazione d’urgenza della Commissione Sanità, anche per fare luce sullo stato di avanzamento delle procedure di nomina del nuovo Direttore Generale. A stretto giro Rete replica di condividere la voglia di giustizia, equità e trasparenza, se è realmente questo - scrive - lo spirito che sta muovendo l'opposizione e non invece mera strategia politica a tinte demagogiche volta a delegittimare il movimento. Siamo certi - continua Rete - che queste forze politiche si spenderanno con altrettanto fervore al nostro fianco per fare emergere, ad esempio, le responsabilità rilevate dall’Audit nel sistema sanitario.

