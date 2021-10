L’opposizione chiede convocazione d’urgenza della Commissione Sanità dopo la relazione Bruschi

I gruppi di opposizione, Libera e Repubblica Futura, coi loro membri della Commissione consiliare IV Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale, Politiche Sociali, Sport; Territorio, Ambiente e Agricoltura, a) preso atto di quanto emerso sulla stampa relativamente alla relazione che l’ex Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, dott.ssa Alessandra Bruschi, avrebbe inviato al Congresso di Stato e che conterrebbe notizie, elementi e circostanze di grande interesse per la Commissione, ma in generale per tutto il Paese, per comprendere quanto accaduto nell’Iss in questo ultimo anno; b) visto l’articolo 74, comma 2, del Regolamento consiliare: “2. Le Commissioni inoltre si riuniscono per ascoltare e discutere comunicazioni del Congresso di Stato, nonché per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, controllo e informazione e di audizioni per le materie di propria competenza” c) tenuto conto dell’urgenza di analizzare compiutamente tale relazione e di ascoltare in merito il riferimento del Congresso di Stato, visto quanto sta accadendo nell’Istituto per la Sicurezza Sociale; richiedono la convocazione di una seduta della Commissione consiliare IV urgente per richiedere al Congresso di Stato: 1) ai sensi dell’articolo 97 commi 1 e 2 del Regolamento consiliare, di fornire informazioni e chiarimenti rispetto alla relazione dell’ex Direttore Generale dell’Iss, dott.ssa Alessandra Bruschi, e sullo stato di avanzamento delle procedure di nomina del nuovo Direttore Generale; 2) di mettere a disposizione di tutti i Commissari, in tale circostanza, la relazione integrale inviata dalla dott.ssa Bruschi al Congresso di Stato.

Libera e Repubblica Futura