La Reggenza a Ginevra per partecipare al 75°Anniversario dell’Adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

I Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina domani saranno a Ginevra per partecipare all'evento di Alto livello commemorativo del 75°Anniversario dell’adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, accompagnati dall'Ambasciatore Marcello Beccari, Rappresentante Permanente presso le Nazioni Unite a Ginevra. La Reggenza domani pronuncerà un proprio intervento nell’ambito del segmento presieduto dall’Alto Commissario per i Diritti Umani, Volker Türk. Al centro l’impegno della Repubblica di San Marino con iniziative istituzionali e formative per sensibilizzare le giovani generazioni.

