La Reggenza in partenza per Ginevra per partecipare al 75°Anniversario dell’Adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

I Capitani Reggenti, S.E. Filippo Tamagnini e S.E. Gaetano Troina sono oggi in partenza per Ginevra per partecipare agli impegni istituzionali previsti nella cornice dell’evento di Alto livello commemorativo del 75°Anniversario dell’adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che si aprirà ufficialmente il 10 dicembre, proprio nella giornata in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la solenne deliberazione. Ad accogliere la Reggenza, accompagnata da una Delegazione Diplomatica, sarà il Rappresentante Permanente presso le Nazioni Unite a Ginevra, Ambasciatore Marcello Beccari, che, insieme allo staff della Missione Diplomatica Permanente a Ginevra, seguirà i lavori. All’evento di Alto livello che si svolgerà domani, i Capitani Reggenti pronunceranno un proprio intervento nell’ambito del segmento presieduto dall’Alto Commissario per i Diritti Umani, Volker Türk. L’intervento sarà relativo all’impegno che la Repubblica di San Marino attuerà con iniziative istituzionali e formative riguardanti la sensibilizzazione delle giovani generazioni. La Dichiarazione, da allora 10 dicembre 1948, è fondamento e ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni affinchè ogni individuo e organo della società promuova con l’insegnamento e l’educazione il rispetto di questi diritti e di queste libertà e ne garantisca, mediante misure progressive di carattere nazionale ed internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto fra popoli degli Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione. L’Alto incontro commemorativo a Ginevra, al quale prenderanno parte Capi di Stato, Ministri e Rappresentanti dei Paesi ONU, sarà occasione di incontro e confronto sul tema oggetto della fondamentale celebrazione.

C.s. Ufficio Segreteria Istituzionale