24 FEBBRAIO 1990 La sinistra sammarinese ricorda Pertini a 30 anni dalla morte

La sinistra sammarinese ricorda la figura di Sandro Pertini a 30 anni dalla morte, avvenuta il 24 febbraio 1990. Pertini morì all'età di 94 anni. “Poche sono le persone, ancora meno i politici, che sono ricordati dalla popolazione con tanto affetto e intensità”, scrive Ssd che lo ricorda come “esempio integerrimo di onestà e passione” e “di come occorra mettere sempre al primo posto l’interesse della collettività e dello Stato”. Per il Psd si tratta del Presidente più amato della Repubblica italiana. Ne ripercorre la storia, dalla lotta partigiana alla massima carica dello Stato. “Aveva già 82 anni – scrive -, ma interpretò il suo ruolo con un’energia e una vitalità fuori dal comune”. L’Associazione Sandro Pertini ed il Partito Socialista tornano invece alla storica visita di Pertini a San Marino. Era il 20 ottobre 1984. “Pertini – si legge in una nota - non mancò di rimarcare la sua ammirazione verso l’Antica terra della Libertà che fu un tempo rifugio di Garibaldi”. Infine l'auspicio che si possa ristabilire con l’Italia una già utile collaborazione e un rapporto di amicizia reciproco.



