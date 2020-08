Lettera anonima: dopo il PS presa di posizione anche delle altre componenti di NPR PSD-MD: sconcerto e solidarietà al Capitano Reggente Mancini. Per Maria Luisa Berti chi scrive lettere anonime è un vigliacco a prescindere

Dopo il Partito Socialista, anche le altre componenti di Noi per La Repubblica, prendono posizione sulla lettera anonima inviata ad alcuni partiti con contenuti denigratori nei confronti di esponenti di NPR.

PSD ed MD dichiarano sconcerto per la vicenda della lettera anonima giunta a diversi partiti, che intendeva colpire esponenti della lista NPR, compreso il Capitano Reggente in carica Mancini, a cui viene espressa solidarietà e vicinanza così come alle altre persone coinvolte. Le due forze politiche - con la nota congiunta, segno di una azione sempre più condivisa - censurano, quello che considerano, un “becero tentativo di infangare persone e partiti, in un momento già fortemente condizionato da una litigiosità che ha superato il livello di guardia all'interno e tra tutte le istituzioni dello stato”. PSD ed MD auspicano quindi che vengano individuati in maniera celere i colpevoli, così come nelle altre indagini in corso. “Il coinvolgimento di un membro del Consiglio Grande e Generale del gruppo – prosegue il comunicato - sarà valutato a tempo debito e senza sconti nel rispetto della presunzione di innocenza”. “A maggior ragione agiremo – conclude la nota - nel caso in cui i responsabili non solo abbiano infamato tramite lettera anonima, ma abbiano addirittura complottato per far ricadere la responsabilità su innocenti." Come noto per la vicenda è attualmente indagato il consigliere di Npr, in quota Psd, Iro Belluzzi. Sulla lettera anonima, intanto, severa e netta la posizione di Noi Sammarinesi, con una dichiarazione del consigliere Maria Luisa Berti. “Chi redige e diffonde lettere anonime in genere è sempre un vigliacco a prescindere dal contenuto che esprime. In questo caso – afferma Berti - sono in corso indagini per identificare il responsabile dello scritto e della sua diffusione, affinché poi egli risponda di quanto afferma, che mi pare abbia anche contenuti diffamatori. In ogni caso – conclude - i problemi del Paese che la politica deve risolvere sono ben altri e l’impegno degli esponenti di Noi Sammarinesi in Maggioranza, su questo fronte, è costante”.



