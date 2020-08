Lettere anonime: Il Ps interviene in merito

Il Partito Socialista, pur nel massimo rispetto del segreto istruttorio, intende intervenire in merito alla vicenda – balzata alle cronache pubbliche negli ultimi giorni – relative all’invio di una lettera anonima dal contenuto pesantemente denigratorio nei confronti di alcuni esponenti della lista “Noi Per la Repubblica”. Nell’esprimere massima solidarietà ai compagni e agli amici tirati vergognosamente in ballo tramite squallide modalità, desideriamo rivolgere – in particolar modo - la nostra sincera e sentita vicinanza a S.E. Alessandro Mancini per il vigliacco attacco subito proprio nel momento in cui si trova ad affrontare un semestre estremamente impegnativo dal punto di vista istituzionale e politico. Il Partito Socialista, una volta chiariti i contorni di questa deplorevole vicenda e le conseguenti responsabilità alla luce dello scrupoloso lavoro da parte dell’autorità giudiziaria, avvierà tutte le giuste e doverose iniziative in sede politica, istituzionale e giudiziaria. Lo faremo con intransigenza e fermezza, nel pieno rispetto di quelle regole di convivenza civica che, anche nel dibattito politico, (almeno per noi!) rappresentano un punto imprescindibile.