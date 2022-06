AASLP Libera accusa il Segretario Canti di ingerenze: "Ordina e dispone"

Libera accusa il Segretario Canti di ingerenze: "Ordina e dispone".

Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici: Libera attacca, in una nota, il Segretario di Stato per il Territorio, Stefano Canti: “ordina e dispone” in delibera – accusano –, decidendo direttamente su attività specifiche, incurante dell'autonomia della stessa azienda e dimenticando che abbia “un Consiglio di Amministrazione, degli Organi di controllo, un Direttore e dei settori tecnici, tutti doverosamente vocati – precisa la forza d'opposizione - all’attuazione degli indirizzi politici assegnati dal Governo, ma con la responsabilità di definire i modi e tempi tecnicamente ed economicamente migliori”.

Nell'elenco anche “le centinaia di migliaia di euro prelevati dal bilancio dello Stato per la manutenzione delle strade” ritenuti da Libera strumento per guadagnare consenso e potere. Inoltre, sempre in delibera, - conclude il partito - “mandati conferiti al Rettore dell’Università affinché siano rimpiazzati gli attuali membri del Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca e Didattica che si occupa delle prove sulla qualità delle pavimentazioni stradali, indicandogli in quali ambiti si dovessero ricercare i sostituti”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: