Libera: All’Iss non funziona nulla ma Ciavatta se la prende col ‘corvo’ nel Congresso di Stato.

Dopo la presa di posizione del Segretario Ciavatta, non tarda il commento di Libera, che proprio ieri aveva denunciato una sanità nel caos. "Lascia realmente basiti la “lettera aperta” del Segretario Roberto Ciavatta al Comitato Esecutivo dell’Iss, scrive Libera, ai sammarinesi dei problemi di comunicazione e riservatezza all’interno del Congresso di Stato, dello spiattellamento “urbi et orbi” dei segreti del governo della trasparenza, interessa molto poco.

Il partito di opposizione si domanda 'perché i sammarinesi non dovrebbero sapere cosa c'è scritto nella relazione dell'ex Dg, visto che si tratta della loro salute? Invitano il Segretario a non prendersela con i giornalisti che fanno il loro mestiere, e tornano a parlare di rischio privatizzazione per importanti servizi dell’Iss, e di come restino "i grossi problemi della medicina di base, con continue segnalazioni che ci arrivano dai cittadini. Restano le strane consulenze, i lavori del nuovo ospedale, le delibere a favore di amiche cartomanti" parlando di un ospedale 'polveriera'.

